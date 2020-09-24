快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股大跌牽連台股？ 蘇建榮：能量還在

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
立委賴士葆（左）質詢是否護盤台股，財政部長蘇建榮（右）強調，「國安基金是委員會共識決，不是我個人可以說要或不要。」。（photo by 直播截圖）
立委賴士葆（左）質詢是否護盤台股，財政部長蘇建榮（右）強調，「國安基金是委員會共識決，不是我個人可以說要或不要。」。（photo by 直播截圖）

「美國的資金行情還是在，台灣這兩天稍跌，但整體看來，能量也還在。」針對美股9月以來跌勢連連，道瓊指數23日再挫525點，財政部長蘇建榮24日表示，近期美股跌比較兇，主要是受國際情勢與疫情的影響，但也強調台股整體能量還在。

「台股這兩天是稍微跌了，但整體來看能量還在！」出席立法院財政委員會的蘇建榮會前受訪時表示，每天包含上市櫃交易量約新台幣2,500億元，「基本上還是有些動能存在。」他補充，台灣經濟比亞洲四小龍好，「就算和世界各國相比，表現也很不錯，顯見基本面有支撐。」

「台海情勢緊張，台股相對震盪，國安基金是否要持續護盤？」面對國民黨立委賴士葆的質詢，蘇建榮強調，「國安基金是委員會共識決，不是我個人可以說要或不要。」台股最近雖然稍微跌，但並沒有波動得那麼厲害，「國安基金預計10月12日開會，屆時會審視當前情勢進行討論。」

至於媒體密切關注的台新彰銀案，蘇建榮回應說，行政院長蘇貞昌已經講得非常清楚，要財政部好好做，不要讓台新吃虧，「財政部也正在進行，希望事情能夠圓滿解決，這也是財政部一貫的態度，基本上會按院長指示進行。」

【更多精采內容，詳見

國安基金 台股 財政部 美股

延伸閱讀

手機報稅明年5月上路 財長：稅額試算「點一點就完成」

硬著頭皮想想調降營所稅？財長：現在非減稅時機

藝術品拍賣所得採分離課稅 財長鬆口：尊重文化部

美股跌勢連連 蘇建榮：台股能量還在

相關新聞

央行信心喊話：投資看長期 台股擁三利多

受美股大跌衝擊，台灣上演令投資人驚慌失措的「股匯雙殺」行情，中央銀行今（24）日信心喊話，金融市場跟國際市場連動，短期內...

Q4全球投資展望 野村： 復甦趨勢明確 波段操作勝率高

第四季投資要如何布局？野村投信表示，全球經濟仍在復甦的軌道上，股票及債券資產的潛在上漲空間可期，建議投資人漲多可適時獲利...

外資偏空、融資緩增 跟著人氣找強勢股

美股回測季線，加權指數跟著修正，短線期貨與現貨逆價差超過百點，不過新台幣匯率強勢升值，指數依舊進行量縮的高檔箱型整理，具題材、業績與轉機個股，或仍有表態機會。

資金回流 台股攻萬三最大靠山

上周是海期的超級結算周，美元指數期貨雖然單周波動不大，收跌0.27%，但外匯與農產品期貨波動明顯，這是美元指數的特性，例如美元如果要貶值，可以選擇美元指數本身貶值，或是其他貨幣、原物料等金融商品升值，同樣可以達到美元指數貶值的效果。

台股大跌逾300點 兇手是它大賣超

台股今（24）日大跌，兇手正是外資法人，一天大賣台股436.7億元，改寫史上第六大賣超，緊追2014年2月5日的賣超44...

美股大跌牽連台股？ 蘇建榮：能量還在

「美國的資金行情還是在，台灣這兩天稍跌，但整體看來，能量也還在。」針對美股9月以來跌勢連連，道瓊指數23日再挫525點，財政部長蘇建榮24日表示，近期美股跌比較兇，主要是受國際情勢與疫情的影響，但也強調台股整體能量還在。

市場大波動 永豐金證券：用複委託存美股抗震

美股近期波動加劇，永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，科技創新引領美國經濟長期趨勢向上，一般投資人以存股投資分散買點進場是很...

台股Q4怎麼看？野村：高檔區間震盪 拉回都是進場良機

台股今天重挫超過300點，宣告失守12300點關卡。野村投信表示，展望第四季，短期在中美貿易及美國總統大選等因素干擾下，...

台股重挫319點失守12300點 台積電連7黑

美股重挫拖累亞股表現，台股加權指數今天下跌319.5點，以今天最低點12264.38點作收，跌幅2.54%。權值股台積電下挫10.5元，收在423元，自9月16日462元高點連7天收黑。

台股大跳水 終場大跌319點收12,264

台股大跳水，加權指數開低走低，帶量下跌，終場收在最低點，下挫319.5點或2.5%，收在12,264.38點，成交量達2,434億元，創8月21日以來最低。

美股重挫 台股量縮大跌台積電連五黑

美股重挫拖累台股表現，盤中賣壓沉重，電子、金融與傳產同步走弱，大跌超過300點。

疫情帶動股市 謝金河：在貪婪與恐懼中拔河

在股票市場，永遠有兩股力量在抗衡，一邊是看多的，一邊是看空的，不論是多空，總有人賺錢，也會有人賠錢；同樣的一檔股票，上上下下，有人買在高檔....

熱門新聞

外資喊買 瑞昱、頎邦、緯創躍盤面焦點

睽違四年！元大台灣50反1比下0050 躍居台股最大ETF

TDR飆翻天...留意風險

台股大跳水 終場大跌319點收12,264

航空雙雄獲利 全球模範生

外資賣、官股買 這幾檔土洋對作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。