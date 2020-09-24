美股大跌牽連台股？ 蘇建榮：能量還在

「美國的資金行情還是在，台灣這兩天稍跌，但整體看來，能量也還在。」針對美股9月以來跌勢連連，道瓊指數23日再挫525點，財政部長蘇建榮24日表示，近期美股跌比較兇，主要是受國際情勢與疫情的影響，但也強調台股整體能量還在。

「台股這兩天是稍微跌了，但整體來看能量還在！」出席立法院財政委員會的蘇建榮會前受訪時表示，每天包含上市櫃交易量約新台幣2,500億元，「基本上還是有些動能存在。」他補充，台灣經濟比亞洲四小龍好，「就算和世界各國相比，表現也很不錯，顯見基本面有支撐。」

「台海情勢緊張，台股相對震盪，國安基金是否要持續護盤？」面對國民黨立委賴士葆的質詢，蘇建榮強調，「國安基金是委員會共識決，不是我個人可以說要或不要。」台股最近雖然稍微跌，但並沒有波動得那麼厲害，「國安基金預計10月12日開會，屆時會審視當前情勢進行討論。」

至於媒體密切關注的台新彰銀案，蘇建榮回應說，行政院長蘇貞昌已經講得非常清楚，要財政部好好做，不要讓台新吃虧，「財政部也正在進行，希望事情能夠圓滿解決，這也是財政部一貫的態度，基本上會按院長指示進行。」

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