台股大跌逾300點 兇手是它大賣超

台股今（24）日大跌，兇手正是外資法人，一天大賣台股436.7億元，改寫史上第六大賣超，緊追2014年2月5日的賣超443.87億元，但隨著數據持續結算，或有可能跳升為史上第五大賣超。

據統計，外資賣超台股最狠的一天是2007年7月27日，大賣超623.98億元，再來是2007年3月12日的549.37億元，第三大賣超是2020年3月9日的545.58億元，第四是2007年8月1日的489.92億元，第五是2014年2月5日的443.87億元。

台股今天一開盤便殺聲隆隆，直接摜破季線，外資賣超金額為今年3月10日以來最大手筆。群益長安基金經理人王耀龍分析，近期美國科技股劇烈震盪，加上新冠疫情復燃機率提升，連帶影響台股表現，台灣加權指數在相對位置已高、市場利多逐漸鈍化的情況下，開始關注後續可能的潛在利空，預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。台股雖然資金行情仍在，但後續觀察重點為疫苗進度、美國總統選舉民調變化、華為禁令相關訊息。去美去中化的相關廠商後續營運展望為影響近期盤面波動較大。

展望後市，王耀龍認為，還是選股為重，操作上仍建議採取拉回買進策略為佳，有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇，持續看好AMD、生技、IC設計、Apple供應鏈等類股。降低伺服器、光學、景氣循環等類股。