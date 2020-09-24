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市場大波動 永豐金證券：用複委託存美股抗震

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美股重挫拖累台股表現，盤中賣壓沉重，電子、金融與傳產同步走弱，大跌超過300點。 記者林俊良／攝影
美股重挫拖累台股表現，盤中賣壓沉重，電子、金融與傳產同步走弱，大跌超過300點。 記者林俊良／攝影

美股近期波動加劇，永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，科技創新引領美國經濟長期趨勢向上，一般投資人以存股投資分散買點進場是很好的策略，震盪行情要持續紀律投資，下跌也能買到低點布局，掌握長期投資趨勢；此外，美國市場提供多元避險標的，包括美國公債、放空型ETF、黃金和槓桿型ETF等抗震工具，國人最熟悉的S&P500 指數及Nasdaq指數都有對應的放空型ETF。

陳泓睿表示，9月以來美股波動，主因包括科技股漲勢大、APPLE發表會未見新iPhone、以及美國國會未通過新紓困案等因素夾擊，使得市場價格快速變動，分析2018年以來，全球經歷過三次大規模的快速回檔，法人占比及ETF規模成長、加上AI程式交易普及化，在停損機制推波助瀾下，股債齊跌的高波動事件未來發生的頻率會愈來愈高，投資人要減少部位波動風險，美股提供幾種常見的避震標的可以運用。

陳泓睿說，最簡單的避險策略是買進美國公債，惟美國公債交易的單位都是百萬美元計門檻太高，一般投資人透過複委託可以直接買進長期美國公債ETF進行避險，以今年３月新冠肺炎疫情市場大跌為例，S&P500指數跌幅超過33%之際，全球規模最大的美國長期公債ETF(TLT US)大漲超過14%。

此外，投資人看空行情，放空型ETF甚至槓桿放空型ETF是可以考慮的避險標的，美國四大指數都有對應的放空型ETF，如S&P500 指數在9月2日至21日期間，盤中最大波動下跌10％，其放空型ETF(SH US)上漲10.6％。但從歷史經驗來看，只要長期投資趨勢不變，這類工具在下跌初期進場的確會有獲利，但若底部判斷失誤沒及時出場，獲利就可能全吐回並造成更嚴重的虧損，必須小心。

至於國內投資人長期以為黃金是很好的避險工具，若以2008年雷曼風暴及今年3月新冠肺炎疫情這兩次黑天鵝事件來看，金價在事件發生之初的確走高，但隨之因市場去槓桿引發猛烈回檔，市場開始回穩後金價才重新上漲，以黃金避險要有煎熬的心理準備。

雖然美股短線上出現明顯的回檔，提供了放空型ETF交易的機會，但陳泓睿強調，這些ETF捕捉的是短期下跌的交易機會，較適合專注於短線進出的投機者，若是美國國會能在10月中之前通過新紓困案，且新冠肺炎的疫苗也能在10月傳來好消息的話，市場可能受激勵反彈，屆時放空型ETF需立即出場；若不擅於捕捉股市快速轉折的投資人，可以從資產配置的角度出發，除了分批進場優質藍籌股外，並可同步增持美國公債及黃金ETF，既分散風險降低部位整體波動，也可掌握美股長期向上的投資趨勢。

9/2~9/21期間盤中最大波動狀況。資料來源：永豐金證券整理
9/2~9/21期間盤中最大波動狀況。資料來源：永豐金證券整理
美股四大指數對應ETF。資料來源：永豐金證券整理
美股四大指數對應ETF。資料來源：永豐金證券整理

ETF 公債 美股

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