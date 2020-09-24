台股大跌319.5點 三大法人賣超487.79億
台股今(24)日開低走低，權王台積電（2330）大跌10.5元，收在423元，股王大立光、鴻海、聯發科等齊收黑，各類股齊挫下，指數一連跌破12,400點、12,300點關卡，失守季線，終場以12,264.38點作收，下跌319.5點，成交量2434.99億元；三大法人賣超487.79億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超436.76億元，投信賣超7.44億元，自營商賣超（合計）43.58億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.84億元，自營商（避險）賣超24.74億元。
台股今日大跳水，早盤以12,487.48點開出，在權值股走弱，各類股齊跌下，終場收在今日的最低點，以12,264.38點作收，跌幅2.54%。
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