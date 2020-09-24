台股Q4怎麼看？野村：高檔區間震盪 拉回都是進場良機

台股今天重挫超過300點，宣告失守12300點關卡。野村投信表示，展望第四季，短期在中美貿易及美國總統大選等因素干擾下，大盤將以高檔區間震盪為主，類股呈現輪動態勢，資金回流至主流電子類股後，可望帶領台股開啟新一波漲勢。

野村建議，投資策略建議切勿追高，並維持逢回加碼的策略，長期成長趨勢看好的產業仍將是下一波多頭的領頭羊，電子股包括半導體、伺服器、5G相關等，傳產則可以留意工紙、服飾製鞋以及塑化等類股。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，新冠疫情短期內對股市的影響已明顯削弱，全球央行寬鬆態度預估將維持一段時間，在資金充沛以及低利環境加持下，持續有利股票市場，而台股基本面良好加上產業結構具有競爭力，中長期表現值得期待。

從獲利來看，台股每股盈餘增長在6月份落底，在科技股的帶動下，目前已逐步上修翻正，2021年可望達到雙位數成長；而股東權益報酬率（ROE）預估在2021年可達13.3%，並回到長期均值以上。評價方面，台股目前本益比約為19倍，位於偏高的水位，而本淨比則為1.9倍左右，已高於一個標準差，因此，雖然台股復甦成長的趨勢明確，不過由於指數位於相對高檔，建議投資人短期內不要追高，並採取逢回加碼的方式布局。

產業方面，野村持續看好具有長線成長趨勢的產業。首先是半導體，在新冠疫情剛爆發時，今年全球半導體年成長率預估值由4.8%下調到-6.1%，但今年第二季的在家上班（Work From Home）需求推升下，今年半導體年成長率再度回到1.5%；半導體產業中可特別留意晶圓代工，在先進製程需求帶動下，今年晶圓代工產業可望維持6%的成長，潛力十足。Mini LED是另一個亮點，雖然今年相關產品較少，但預估至2023年年複合成長率可達90%，並被廣泛使用在各裝置設備。

而各界關注的5G題材，目前以中國的發展最為快速，預估2022年中國的基地台將達300萬台，將可推動相關零件及模組需求如功率放大器(PA)、基站天線(AAU、BBU)散熱解決方案，及PCB相關材料等，台灣廠商將大幅受惠；5G手機於2021年的出貨量將較今年成長超過1倍，亦可望帶動前後鏡頭的需求。此外，受到ＥＦＨ以及雲端需求增加，伺服器產業快速成長，而未來5G時代更將加速伺服器需求，因此看好相關產業。

傳產方面，工紙在中國將於2021年實施廢紙零進口後，價格將因廢紙成本上揚而走高，台灣工紙廠商的競爭力提升，獲利也可望成長，前景值得加以留意。塑化股也迎來轉機，PVC及ABS因短期新增供給較少，且需求明顯回升，正面看待未來產品利潤。至於受疫情影響的製鞋服飾產業，年均複合成長率也恢復正成長，尤其是機能運動服飾預估2023年潛在市場規模可達4651億美元。最後，貨櫃產業由於具有評價面優勢，加上供需狀況持續改善，看好未來價格反彈力道。