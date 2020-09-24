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台股大跳水 終場大跌319點收12,264
台股大跳水，加權指數開低走低，帶量下跌，終場收在最低點，下挫319.5點或2.5%，收在12,264.38點，成交量達2,434億元，創8月21日以來最低。
盤面上，各類股皆下跌，又以玻璃、造紙、汽車等類股跌深較深。而電子權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）跌幅紛紛超過2%。值得注意的是，逆勢走高股有超眾（6230）、力旺（3529）、世芯-KY（3661）、聯嘉（6288）等，可留意後續走勢。
展望後市，法人認為，在美科技股震盪拉回、新冠肺炎於歐洲捲土重來以及海峽兩岸緊張情勢升溫等多重因素干擾之下，台股買盤迅速縮手，目前仍不脫上有壓，下有撐的盤整格局，操作上要特別避免追高殺低。
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