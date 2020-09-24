台股重挫逾300點 南亞科股價強勢抗跌

台股集中市場指數今（24）日盤中一度重跌逾300點，但台股記憶體大廠南亞科（2408）在股價領先大盤修正之後，再加上9月以來內外資法人力挺買超，今日南亞科股價盤中跌幅維持1%以內，表現相對抗跌。

市場法人機構及市調機構對全球記憶體後市看保守，使得先前台股大漲時，包括南亞科在內的記憶體股表現就相對弱勢，前二周台股指數再度逼近歷史高檔區之際，記憶體族群股價幾乎沒有漲勢，因此，今日台股重挫，南亞科及華邦電（2344）等股，賣壓也相對較輕。

此外，由於產業後市看保守，因此，南亞科股價也提前修正到近期區間整理的下緣，在股價相對不具修正壓力下，今日早盤南亞科股價一度呈現逆勢上漲表現，盤中大盤重挫逾300點，該股跌幅也僅在1%之內。

觀察9月以來法人進出，雖然9月期間投信、外資法人仍呈現有買、有賣的情況，不過，累計至23日為止，外資在9月仍呈現買超18,697張，而投信法人更是已連續買超南亞科3個月，9月以來投信也買超該股8,233張，在法人力挺下，使得南亞科在今日台股重挫行情中出現抗跌表現。

南亞科先前表示，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持穩第二季，但目前美國與印度等地疫情控制還有些不穩定，整體經濟不明確，加上中美貿易爭端影響到某些客戶，後續發展仍須密切留意。