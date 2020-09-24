台股跳空開低 財長信心喊話：我國經濟表現好

美國科技股領跌，三大指數全數重挫。台股今天跳空開低，下挫超過190點，失守12400點關卡與季線12580點，電、金、傳表現同步走弱。財政部長蘇建榮今天表示，台股這兩天雖然跌，但整體能量還在，我國的經濟表現，無論是和亞洲四小龍國家或和世界各國相比，都蠻不錯的。

蘇建榮說，因為新冠肺炎疫情還是蠻嚴峻的，所以造成股市的動盪，但因為美國聯準會採取無限量寬鬆的政策，所以資金行情還是在。台股每天交易量都在2500億元左右，基本上還是有動能存在。

針對美國雜誌「富比世」資深編輯亞歷山大新書揭露，美國總統川普女婿庫許納任職白宮期間，曾向兆豐銀行借貸5000萬美元。蘇建榮表示，兆豐銀行對此案已經說明清楚，是2015年5月通過，參貸美國富國銀行主辦的1.75億美元聯貸案，放款對象是一個不動產開發商，兆豐參貸5000萬美元。

蘇建榮表示，2015年時蔡總統還沒上任，可能都還不是民進黨的總統候選人，川普2016年11才當選美國總統，也可能都還不知道要競選總統，相差了一年多的時間，不用牽扯在一起。

蘇建榮強調，這就是一般的聯貸案，是一般的貸款，兆豐不是聯貸主辦行，只是參貸，貸款對象是不動產開發商，沒有直接對庫許納貸款，庫許納持股低於3%以下，且此案已於2018年12年還清。

針對財政部和台新金雙方協調讓台新金出售彰銀持股，解決彰銀多年爭議 ，蘇建榮表示，行政院長蘇貞昌的指示非常清楚，要財政部好好做，且不要讓台新吃虧，目前正在進行中，必須雙方好好談一談來解決，希望事情能夠圓滿結束，這是財政部一向的態度，會按照院長的指示來進行。