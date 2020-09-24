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台股跌破兩大支撐關卡 蔡鎮村：短線保守因應

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村。 圖／聯合報系資料照片
台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村。 圖／聯合報系資料照片

Fed主席鮑爾連續兩天於國會聽證會上重申，經濟反彈還有很長的路要走，需要加碼更多財政支援。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村分析，意味著經濟仍嚴峻，亞股開低，加上台幣再度以升值開出，再引發出口導向的權值電子股賣壓湧現，加權指數跌破12,500、12,400整數兩大支撐關卡。

今晚Fed主席鮑爾於參議院銀行、住房和城市事務委員會聽證，並就疫情救助、補助措施和經濟安全法案作證詞，仍是金融市場行情震盪的主要因素。然而外資在台股持續提款，以及散戶習慣於先買後賣當沖習性，更容易造成尾盤壓低的主因。

蔡鎮村指出，Fed主席參議院聽證、歐洲疫情惡化，衍生再度封鎖隱憂、台幣升值、台股多天回檔過程中，外資持續賣超台股、幾乎都以接近最低點來作收，顯示整體賣壓仍舊沉重。因此，交易人以保守為宜。

台股 Fed 疫情

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就市論勢／半導體、面板 吸睛

近期市場利空紛陳，外資持續賣超，期現貨同步做空，顯示外資操作轉偏保守，預估短線台股將維持橫盤震盪走勢。觀察技術面，儘管短期均線糾結，但季線維持上升階段，加上新台幣持續強勢，市場資金無虞，預估可對台股後市形成支撐，整體長多格局不變。

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