蘋概三王早盤走跌 大立光率先翻紅
大立光（3008）今（24）日開低走高，早盤高低價差約60元， 在蘋概三王股中，大立光率先翻紅。
大立光早盤開低到3,420元，隨後買盤進場拉抬，股價翻紅走揚到3,480元。大立光今年股價持續下滑， 近期股價已跌破短中期均線，今日早盤開低走高後，日 K線拉出長紅棒。
群益投顧表示，美國制裁華為，手機部門恐因缺少晶片無法出貨而消失，進而拖累手機鏡頭出貨動能，華為高階機種多採用高規格手機鏡頭，此種鏡頭多為大立光獨家供應，故預期大立光營收將出現衰退，市場氣氛悲觀。
華為 Mate40、 Samsung Note20 及四款 5G iPhone 等高階手機將陸續發表，其中，以 5G iPhone 對營收動能貢獻最大，預期相關供應鏈陸續於第3季感受拉貨動能，預估大立光第3季營收可望呈現季增。5G iPhone 鏡頭在第3季出貨，也會帶動今年下半年營收回溫。
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