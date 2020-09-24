蘋概三王早盤走跌 大立光率先翻紅

亞洲藏壽司（2754）新股申購吸引逾51萬人瘋搶，興櫃價曾衝高達每股325.5元，抽籤股民原本看好只要中籤就可大賺27萬元，但掛牌首日開盤一張只賺5.7萬元，獲利比預期大幅縮水；法人認為，IPO前籌碼少及承銷造市這兩個因素把股價推的太高，造成掛牌後股價表現不如市場預期，後續在跌深下，能不能再進場買進？除了基本面外，是否有持續的買盤，是重要關鍵。

2020-09-23 17:35