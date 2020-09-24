台積電陷貼息連六跌 早盤開425.5元下跌8元

台積電（2330）陷入貼息 ，且股價在外資連五賣之下持續走跌，今（24）日跳空以425.5元開出，下跌8元，一度再下滑至425元，盤中跌幅略有收斂至1.38%，市值從除息後也是同步縮水。

外資昨日賣超台積電12,336張，連五賣，合計已賣超61,569張，投信昨日賣超3,349張，也是連五賣，自營商則是賣超2,398張，合計三大法人昨日賣超18,083張；台積電ADR周三隨美股大盤下跌，收跌3.18%，以77.92美元作收。

台積電今日開低，統計從除息以來，股價收盤新高的458元下跌32.5元（含2.5元現金股利），市值縮水8,427億元；台積電今日開低後跌幅略有減少，在權王走跌下，拖累台股大盤重挫逾150點。