美股重挫 台股跳水跌逾百點
美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，連帶使今（24）日台股開盤跳水，下跌96.4點，開在12,487.48點，早盤跌點約180點，指數失守12,400關卡。
美股受惠房市數據表現穩健，且Markit PMI符合市場預期，帶動道瓊與標普500指數早盤小幅開高。不過，盤中以蘋果為首的科技股，再次遭到猛烈拋售，雖然聯準會副主席反駁前日官員的鷹派言論，但對市場提振效果有限，四大指數收盤均重挫，道瓊再次失守27,000點關卡。
終場道瓊工業指數下跌525.0點，或1.92%，收在26763點；標普500指數下跌78.6點，或2.37%，收在3236.92點；Nasdaq指數下跌330.6點，或3.01%，收在10632.9點；費半指數下跌53.5點，或2.45%，收在2126.68點。
法人認為，台股跌破短中期均線支撐，呈現價跌量縮情況，顯示市場陷入觀望氣氛，不利指數上攻，且近期市場雜音不少，留意外資後續進出動向。
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