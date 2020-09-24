嘉澤出貨旺 外資喊目標價600元
英特爾新平台推出將帶動嘉澤（3533）邁向新高峰，野村證券發布報告預測，英特爾Eagle Stream平台問市，將推動嘉澤產品均價大幅成長，一口氣上修今明年獲利預估6個、22個百分點，挑戰大賺二到四個股本，投資評級升為「買進」並將目標價450元急拉到600元。
野村目前是對嘉澤評價最高的機構，內容看好嘉澤的理由有三，首先是英特爾Whitley平台的ILM （Independant loading mechanism，指連接器扣件aka CPU插座的蓋子）平均價格（ASP）比Purely高一倍，將接棒Ice Lake於第4季起大量出貨，其次嘉澤為英特爾CPU供應socket H5（LGA1200），第三是2021第4季Eagle Stream問市帶動DDR5及CPU socket出貨成長。
野村尤其看好Eagle Stream帶來的機會，預估明年底平台問市，ILM單價更高。另外，目前desktop PC socket使用LGA 1200，明年第4季將升級到LGA 1700，ASP至少也增加50%。
野村認為，嘉澤毛利提升將優於預期，但彭博調查市場機構預測還沒反應如此高的ASP，率先上調對嘉澤2020-2021年每股純益（EPS）預測為28.7元、36.5元，主要反應伺服器收入比重將從2019年的24%上升到2021年33%，產品組合改善推升估值。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言