嘉澤出貨旺 外資喊目標價600元

英特爾新平台推出將帶動嘉澤（3533）邁向新高峰，野村證券發布報告預測，英特爾Eagle Stream平台問市，將推動嘉澤產品均價大幅成長，一口氣上修今明年獲利預估6個、22個百分點，挑戰大賺二到四個股本，投資評級升為「買進」並將目標價450元急拉到600元。

野村目前是對嘉澤評價最高的機構，內容看好嘉澤的理由有三，首先是英特爾Whitley平台的ILM （Independant loading mechanism，指連接器扣件aka CPU插座的蓋子）平均價格（ASP）比Purely高一倍，將接棒Ice Lake於第4季起大量出貨，其次嘉澤為英特爾CPU供應socket H5（LGA1200），第三是2021第4季Eagle Stream問市帶動DDR5及CPU socket出貨成長。

野村尤其看好Eagle Stream帶來的機會，預估明年底平台問市，ILM單價更高。另外，目前desktop PC socket使用LGA 1200，明年第4季將升級到LGA 1700，ASP至少也增加50%。

野村認為，嘉澤毛利提升將優於預期，但彭博調查市場機構預測還沒反應如此高的ASP，率先上調對嘉澤2020-2021年每股純益（EPS）預測為28.7元、36.5元，主要反應伺服器收入比重將從2019年的24%上升到2021年33%，產品組合改善推升估值。