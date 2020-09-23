TDR飆翻天...留意風險

台股近期中低價股當道，臺灣存託憑證（TDR）股價更是飆翻天，臺灣證券交易所再度發布新聞稿提醒，目前多檔TDR溢價偏高及漲幅較大，已多次列為公布注意股票並採取處置措施，投資人應留意相關風險。

台股至今（23）日已連三跌，回測季線支撐，但13檔TDR中仍有11檔高掛漲停。根據股市觀測站統計，杜康-DR（911616）溢價達3,535%，至於美德醫療-DR、泰金寶-DR、越南控-DR、明輝-DR、泰聚亨-DR、同方友友-DR、晨訊科-DR、巨騰-DR、精熙-DR等也都超過一倍。

證交所表示，TDR為原股已在國外上市且同時在臺灣集中交易市場掛牌的有價證券，兩者價格應具連動關係。

不過，近期TDR多存在溢價幅度過大情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，投資人如買進須承受較大的價格波動風險，易遭受重大投資損失，目前多檔TDR因溢價偏高及漲幅較大，經證交所多次列為公布注意股票並採取處置措施，投資人應留意相關風險。

證交所強調，投資人須多面向了解TDR營運狀況，據以評估投資風險，可透過公開資訊觀測站TDR專區查詢公司財務業務資訊、財務報告公告期限、重大訊息、每單位存託憑證表彰原股股數及折溢價情形，確實瞭解TDR財務業務狀況、匯率及折溢價等相關風險，審慎進行交易。