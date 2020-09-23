外資賣、官股買 這幾檔土洋對作

台股今(23)日收在12,583.88點，守住季線，外資賣超達116.67億元，連五賣，官股券商買超38.28億元，外資賣超前十大包括金融股及權值股，賣超新光金（2888）居冠，台積電（2330）也是持續遭到外資賣超，但多檔外資賣超股則是有官股券商的買盤進駐，土洋呈現對作。

統計外資今日賣超前十大依序是新光金、中信金、華邦電、兆豐金、元大滬深300正2、長榮、開發金、台積電、華航、富邦金等；外資賣超仍不脫金融股及權值股，另外航運股也進榜，外資賣超新光金28,467張居冠。

台積電除息以來連五跌，外資今日賣超12,336張，連五賣，合計己賣超61,569張，投信今賣超3,349張，連五賣，自營商今賣超2,398張，合計三大法人賣超18,083張，股價以433.5元作收，下跌3.5元，跌幅0.8%。

外資連續五個交易日賣超台積電，但是官股券商則是買超3,833張，呈現土洋對作的情況，另外，新光金、兆豐金、中信金、開發金等股也是官股券商買超標的。

另外，外資今日買超前十大依序是元大台灣50反1、聯電、富邦VIX、聯合再生、欣興、松翰、矽統、群創、元大台灣50正2、宏碁等。

日系外資調高聯電目標價，由原先的28元調高至40元，重申買進評等，外資今日買超聯電12,086張，連三買，另外，投信買超8,953張，自營商買超919張，合計三大法人買超21,958張，股價收在26元，上漲0.9元，漲幅3.58%。

統計官股券商加計今日買超，已是連三買，今日買超前十大依序是新光金、兆豐金、中信金、第一金、群創、華邦電、開發金、台積電、元大金、遠東新等；對照外資今日賣超前十大個股，包括台積電及多檔金融股都呈現土洋對作，外資賣、官股買的情況。