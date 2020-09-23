DR股火熱 這幾檔8月來漲幅逾倍

台股回測季線，盤面上DR股卻是一片通紅，統計8月以來，漲幅逾倍的有10檔，尤以泰金寶-DR（9105）漲幅高達404.03%最高；若是從今年的漲幅來看，美德醫療-DR因搭上防疫題材一路走高，今年來已大漲4,900% ；不過，法人則是提醒，DR股已經漲到「不合理」的程度，證交所也呼籲應留意風險和公司財務表現。

台股今(23)日收在12,583.88點，下跌61.63點，驚險守住季線，近期盤面上強漲族群首推DR股，今日仍有多達11檔漲停作收；統計自8月以來，共有10 檔漲幅超過1倍，尤以泰金寶-DR漲最大，近2個月來漲幅逾4倍，如果是以今年來的漲幅來看，則是上漲319.46%。

漲幅逾倍的還有友佳-DR、晨訊科-DR、明輝-DR、杜康-DR、同方友友-DR、精熙-DR、美德醫療-DR、越南控-DR、神州-DR；其中友佳-DR、晨訊科-DR、明輝-DR從8月來漲幅逾3倍。

今年來漲幅則以美德醫療-DR漲幅高達4,900%最高，其次是明輝-DR漲幅2,184.31%，晨訊科DR今年來上漲551.22%，泰金寶、杜康、友佳今年漲幅也都超過3倍。

證券分析師張陳浩表示，DR股近期一路上漲，主要是籌碼戰的因素，在籌碼集中下，股價很容易往上拉升，主力營造出價量齊揚的情況，吸引投資人跟著買，但是，現在一定要「戒慎恐懼」。

張陳浩認為，現在敢買DR股的有三種人，一是主力、二是新手、三是很強的跟隨者，比如說，早早就跟著上車的手上已有DR股票的投資人，現在就是在等好的「賣點」，他提醒，強漲的DR股一旦出現大利多，就要提高警覺，提防爆量後開始下殺。

張陳浩分析，DR股跟原股有一定的價差比例，目前的股價已經漲到「不合理」；證交所也表示，台灣存託憑證(TDR)為原股已在國外上市，經外國企業發行人或股東委託存託機構在台灣地區發行，表彰存放於保管機構所保管的有價證券，兩者價格應具連動關係；證交所強調，近期TDR多存在溢價情形，提醒投資人應留意溢價風險。