台股回測季線 跌61點收12,583

美股期貨電子盤呈現上漲，但今（23）日亞洲股市漲跌互見，陸股、韓股上揚，日股以及台股則壓在盤下震盪，台股今日開高走低， 盤中翻黑後跌破12,600關卡重要支撐，回測季線，終場下跌61.63點，收在12,583.88點，成交量達1,730.70億元。

盤面上綠油油一片，權值股漲跌互見，台積電（2330）連吞下6根黑K，而聯電（2303）、聯發科（2454）較有表現，股價漲逾2%；各類股皆呈現下跌，僅光電類股較有表現，包含：國碩（2406）、元晶（6443）、聯合再生（3576）等呈現上漲。

展望後市，法人認為，現階段美國總統大選選情激烈，美中關係緊張升溫，且美國新刺激經濟方案前景不確定，金融市場難有表現空間。目前台股跌破短中期均線支撐，且量能萎縮，人氣退場觀望，不利指數上攻；建議保守操作、獲利了結、落袋為安，可以轉進低基期、低本益比族群及防禦型類股。

【中央社／台北23日電】

台股今天開高走低，權值電子股鴻海、台積電震盪收黑，一度大跌97.44點、摜破12600點大關，終場跌勢收斂，收在12583.88點，守住季線約12570點。投顧認為，市場擔憂匯損衝擊，預期盤勢將偏弱整理。

美股在科技股領漲下反彈收高，激勵台股盤中一度上漲55點、最高來到12700.89點，但權值股震盪，大盤轉為修正格局，電子與金融股同步走弱，加權指數終場收在12583.88點，下跌61.63點，跌幅0.49%，成交值來到新台幣1730.7億元。電子股跌0.33%，金融股跌0.66%。

蘋果概念股指標鴻海平盤整理，終場小跌0.13%，收在76.7元，成交量1.77萬張；台積電跌0.8%，收433.5元，成交量逾4.55萬張；股王大立光開低走高，終場上漲0.29%，收3470元。

觀察熱門類股表現，LED廠聯嘉光電受惠擴廠題材，今天盤中攻上漲停後一價到底，收在36.65元。DR（海外存託憑證）股泰金寶-DR收漲停12.5元。

金融股普遍收黑，兆豐金跌1.26%，收27.5元；中信金跌1.1%，收18元；新光金跌0.86%，收8.06元；富邦金跌0.36%，收41.75元。

富邦投顧指出，近期新台幣走強，市場擔憂多數上市櫃公司將出現匯損，衝擊第3季財報，加深負面氣氛。台股跌破短期均線後，日技術指標修正恐延續，預期盤勢將高檔震盪、偏弱整理。