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半導體展登場 概念股逆勢走高

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
蘇貞昌今出席國際半導體展，會前接受時事問答。記者賴于榛／攝影
蘇貞昌今出席國際半導體展，會前接受時事問答。記者賴于榛／攝影

台股今（23）日由紅翻黑，盤中跌破12,600關卡，回測季線重要支撐，盤面上半導體族群表現抗跌，受益於半導體展今日展開，相關如：聯電（2303）、世芯-KY（3661）、世界先進（5347）等股價逆勢上漲。

2020年國際半導體展於今日登場，為全球第2大的半導體專業展會，今年在實體展館規劃15大主題專區及創新館和19場國際論壇，聚集550家廠商，展出超過2000個攤位，並吸引45,000位專業人士參觀。

在題材面帶動下，半導體相關族群今日表現逆勢上漲，半導體指標股聯電、世芯-KY、世界先進領漲，帶動金麗科（3228）、力旺（3529）、M31（6643）、神盾（6462）、譜瑞-KY（4966）、鈺太（6679）、宏捷科（8086）、頎邦（6147）等盤中漲逾1%。

針對全球半導體市場，國際半導體產業協會表示，今年受新冠肺炎疫情與國際情勢影響，線上辦公、雲端服務與遠距醫療帶動零接觸經濟，刺激半導體市場持續成長，其預估今年全球晶圓廠設備支出年增8%，為今年來第三度上修預估值，且展望2021年半導體設備支出年增24%至677億美元，料可再創下歷史新高。

短線上，受到第二波新冠肺炎疫情嚴峻、美國兩黨刺激談判仍陷僵局等不確定因素干擾下，指數區間震盪明顯，法人認為，半導體長期成長趨勢向上無虞，短線震盪可逢低布局。

半導體 疫情

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