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台股開盤漲10點 挑戰12,700關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今日開盤上漲10.79點，開在12,656.3點。示意圖／ingimage授權
台股今日開盤上漲10.79點，開在12,656.3點。示意圖／ingimage授權

台股今（23）日開盤上漲10.79點，開在12,656.3點，盤面上，聯發科（2454）、聯電大立光以及鴻海呈現上揚，帶動指數漲點擴大，向12,700關卡進行挑戰。

在美中聯合國大會交鋒、美歐疫情惡化、英國擬再實施6個月封鎖、美國大選前的不確定性、兩黨刺激談判仍陷僵局、Fed主席鮑爾看美經濟復甦之路漫長等消息影響之下，美股開盤後主指漲跌表現不一，尾盤在科技股持續走揚，四大指數終場全數收紅，終結連續四個交易日跌勢。

終場美股道瓊指數上漲0.52%，收27,288.18點。標普500指數上漲1.06%，收3,315.80點。那斯達克指數上漲1.71%，收10,963.64點。費城半導體指數上漲1.21%，收2,180.26點。

法人認為，短線上，台股量能持續萎縮，恐不利大盤向上表現，儘管台股已相對抗跌，但如果電子權值股再不表態，加上中秋、雙十等連假將至，將使指數維持量縮整理的膠著狀態。

台股 聯發科 大立光 鴻海 聯電

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