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外資挺晶圓雙雄 台積電目標價喊587元、聯電40元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

晶圓雙雄喜上加喜！繼高通傳出轉單台積電（2330）、聯電，外資圈再度喊進晶圓雙雄：廣發證券最新報告將台積電納入追蹤，看好超微、蘋果等訂單帶動，台積電2021年營收將強增13%，初次評等給予「買進」、目標價達587.6元；一路力挺聯電的野村證券則認為，相較於高成長性，聯電評價還是低估，一口氣將目標價從28元升到40元，為外資圈對聯電最高評價。

目前外資對台積電最高目標價是里昂喊出「六」字頭的600元，其次Aletheia資本喊到590元，廣發的587.6元排第三，負責追蹤是前元大投顧、現廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師的蒲得宇。至於聯電在野村喊出40元高價後，元大投顧35元、高盛32元、滙豐30員緊追。

蒲得宇表示，台積電受惠全球5G、HPC黃金成長，基本面水漲船高，HPC將率先受益於超微伺服器CPU份額快速增長及人工智慧、大數據和機器學習廣泛應用，HPC晶片需求大幅增加，5G加速滲透也帶動手機處理器晶片驅動的半導體含量價值持續提升。

蒲得宇指出，台積電在PC領域將有更多突破，超微帶頭衝外，蘋果Apple Silicon估計可為台積電額外創造3%的年營收，2022年英特爾預計外包CPU，若全面委外更會為台積電營收帶來27%的向上空間。

他分析，Chiplet躍居主流架構以及市場對晶片高度互連需求提升趨勢，使台積電推出3D Fabric平台強化先進封裝技術相當關鍵。InFO-LSI可望獲蘋果自家晶片擴大採用，創新的3D堆疊技術SoIC也有機會導入下世代的HPC晶片封裝。

蒲得宇樂觀，台積電2021年先進封裝收入將成長39%，總營收、獲利同步增長13%、11%，雙創新高。採用28倍本益比，台積電合理股價挑戰近600元。

野村則表示，聯電第3季來受惠晶圓產業趨勢演變，投資人認同成長性推動股價奔高，但聯電評價仍沒擺脫十年低檔，2022年EPS回推本益比才九倍。

野村指出，中芯禁令是投資人看好聯電原因之一，但由於高通和中芯密切合作，美國最終可能不會祭出殺手鐧，即使如此，光是8吋晶圓調漲和TDDI挹注成熟製程，聯電獲利便會躍進成長。

根據野村推估，聯電2020-2022年EPS可挑戰1.55元、1.98元、2.92元，若以2022年獲利採用13.5倍本益比，目標價可達40元。對此野村補充，13.5倍本益比相較台積電等晶圓代工廠，還是偏低，因此40元對聯電來說絕對不「貴」。

此外，野村還說，40元的聯電仍有高達6%的殖利率，樂觀聯電股利政策隨獲利提升，2021-2023年每股配息可達1.5元、1.7元、2.4元；聯電有充沛現金流，獲利挹注絕對能在長線配出2.4元新高股利（創下1998年以來最佳紀錄）。

台積電 聯電

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