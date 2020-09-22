外資挺友達、群創 調升目標價至15.5元、13.5元

面板報價強勢，友達（2409）、群創（3481）頻獲外資上修，摩根大通最新報告預測，第4季PC、TV需求維持高檔，中長線呈穩定成長，雙虎不僅第3季將轉盈，2021-2022年還有機會連賺兩年，目標價進一步上修到15.5元、13.5元，雙雙重申「加碼」。

今台股大盤大跌，友達、群創相對抗震，友達終場收平11.7元，群創小漲收9.96元，摩根大通目標價隱含32%、35%的上漲空間。

摩根大通表示，受惠疫情推動居家辦公需求，經濟解封帶動電視銷售回溫，以及LCD面板偏低的庫存，均支持第3季來走強的面板報價維持高檔。

摩根大通預測，到第3季底，預估面板平均售價扣除現金成本的價差將達到8%，較2018年第3季高峰20%明顯走低，而未來供需調整可能使價差來到30%，換算LCD面板還有15%-20%上漲幅度。

摩根大通指出，韓廠退出及陸廠產能漸進式增加，友達、群創搶攻利基型IT面板，進一步加持長線營運。推估雙虎在第3季轉盈外，2021-2022年也保持獲利，包括友達預估今年每股淨損降至0.27元，2021年每股獲利1.65元；群創今年淨損降至0.72元，2021年每股獲利1.21元，2022年獲利0.16元。

摩根大通表示，2022年面板報價可能面臨逆風，但對雙虎影響有限，長線升勢確立。近期雙虎股價已反映報價走強，看好此漲勢延續到2021年，雙虎還有上漲空間。