外資今賣超94億、連四賣 這類股成最大提款機
台股今(22)日收12,645.51點，下跌149.61點，三大法人賣超171.19億元，其中外資賣超94.09億元，統計外資今日賣超前十大個股中，金融股多達6檔，成為外資最大提款機，賣超新光金（2888）32,785張最多，另外台積電也遭外資賣超7,555張。
台股今日開低走低，失守12,700點關卡及月線，三大法人賣超171.19億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超94.09億元，投信賣超13.2億元，自營商賣超（合計）63.89億元。
外資今日賣超前十大依序是新光金、中信金、兆豐金、泰聚亨-DR、開發金、長榮、臺企銀、第一金、台積電、工信等；台積電今日收437元，下跌3元，外資賣超7,555張，連四賣，投信賣超752張，自營商賣超1,647張，合計三大法人賣超9,954張；另外，外資賣超鴻海6,971張，收76.8元，下跌0.6元。
外資今日買超前十大依序是元大台灣50反1、富邦VIX、元大滬深300正2、聯電、凌陽、國泰臺灣加權反1、台聚、和桐、友達、元晶；買超聯電6,229張。
群益投信認為，第4季台股指數多有不錯的表現，在資金充沛下，後續行情仍是偏多看待，看好蘋概股、手機零組件、星鏈、面板、塑化、MiniLED、防疫概念股等。
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