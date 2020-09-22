ETF除息重頭戲倒數 這兩檔半年來先漲30%

台股掛牌ETF已經突破200檔，每個月都有ETF接力除息，不過真正重頭戲9月底到11月才盛大展開，不僅有受益人最多的元大高股息（0056）將評價除息，還有常態殖利率4%-6%、也被視為標準高股息ETF並有高人氣的富邦台灣優質高息、元大台灣高息低波等密集除息，今年還多了人氣爆衝的國泰永續高股息，都受到期待。

法人表示，投資人迎接重量級ETF除息秀前，除了關注殖利率，也應該掌握報酬表現，特別是今年台股大漲，部分高息ETF不僅殖利率可期，更讓投資人先賺價差，最佳2檔近半年漲近30%！

據統計，主要高股息ETF的0056往年在9月30日評價，10月初公告配息，月底除息，11月發股息；富邦台灣優質高息10月初評價，月底除息，11月底發股息；元大台灣高息低波、FH富時高息低波、富邦公司治理及富邦台50則都在10月底評價，11月初公告，月底除息，12月發放。

至於7月才掛牌的國泰永續高股息，傳出也在10月底評價，11-12月除息和發股利。另還有國泰股利精選30在12月底評價，隔年公告及除息。大多數高股息高人氣ETF均在9月底到11月除息，堪稱ETF的除息重頭戲。

在除息之前，高股息ETF若績效良好，甚至能跑贏大盤，反映成分股有較佳動能，愈有機會快速填息，股息、價差兩頭賺。其中，以殖利率常態達4%以上的高息產品中，元大台灣高息低波和0056今年的表現相對領先。

統計顯示，近一個月表現最佳是訴求高息、低波又產業分散的元大台灣高息低波，報酬率有0.1%，也是主要高股息產品中唯一正報酬，其次0056、國泰永續高股息、和FH富時高息低波都跌1.7%，富邦台灣優質高息跌1.8%，表現相當。

金融股比較偏高的國泰股利精選30則受到金融股弱影響，近一月跌幅達3%。由於國際傳出大銀行洗錢利空，今台灣金融股跟跌，法人短線看法保守。

近一季來看，元大台灣高息低波也以5.3%報酬率稱冠，0056 3.7%居次，FH富時高息低波漲2%，富邦台灣優質高息小漲0.8%，而國泰股利精選30跌0.6%。

近半年0056和元大台灣高息低波差距則縮小，分別漲29.8%、29%，且與其他ETF進一步拉開差距。

包括近半年富邦台灣優質高息漲23%，FH富時高息低波漲22%，國泰股利精選30則落後漲16%。單以最佳和最後的高股息ETF比較，報酬率差了10%以上。

累積今年來，由於元大高息低波、0056上漲時漲較多，也累積正報酬，分別漲3.7%、2.1%，FH富時高息低波小跌3.4%，富邦台灣優質高息和國泰股利精選30則跌逾5%以上。前述除國泰股利精選30為半年配，國泰永續高股息季配息，其他都是年配息。