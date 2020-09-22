台股跌149點失守月線　金管會分析有3大原因

台股今開低走低，終場下跌149點，跌破12700點關卡、失守月線。金管會證期局今表示，主要跟美中關係緊張，與國際大型銀行涉及洗錢、歐洲疫情惡化有關，美股三大指數都下跌，台股受到消息面影響下跌。

證期局副局長蔡麗玲表示，昨天美股因為美中關係緊張、國際大型銀行涉及洗錢、歐洲疫情惡化，導致美股三大指數都下跌，台股今集中市場受到訊息面影響，下跌149點、跌幅1.17%。

但證期局指出，受到美股大跌影響，亞股今都普遍下跌，韓國下跌2.38%、上海A股下跌1.29%，都比台股跌幅深，至於日股今則休市，港股則跌0.98%。

針對後續台股情況，蔡麗玲也對投資人信心喊話，表示台股沒有特別惡化，基本面都還很健全，暫時的下跌，主要是受到國際股市影響。