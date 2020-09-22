台股回測12,600點 集盛、瓦城等12公司實施庫藏股

台股22日震盪回檔，指數回測12,600點關卡；觀察近期啟動庫藏股機制、且仍在期限內的上市櫃公司，計有集盛（1455）、熒茂、瓦城等12家，寄望藉由庫藏股的自救行動，護持股價、為多頭反攻增添柴火。

美國四大指數收黑，台股22日也響起空襲警報，早盤一度大跌逾160點，直接摜破月線、回測季線支撐，電子、金融、傳產全盤盡墨，僅靠零星個股撐場，終場指數下跌149點，收在12,645點，成交值萎縮至1,693億元。

近期在台股市場信心相對觀望之際，部分企業已經展開自救，相繼發動庫藏股攻勢，期望藉此提振股價。

根據統計，台股近期實施庫藏股、且仍在期限內的上市櫃公司，計有12家，總計將買回約6.5萬張自家股票，包括集盛、熒茂、建通、萬泰科、景岳、東哥遊艇、中華化、晶宏、訊連、淘帝-KY 、陽程、瓦城等。

觀察這些實施庫藏股的公司，其預計買回的股票張數，集盛、熒茂、建通、萬泰科、景岳等，均預計買回超過3,000張；另外，東哥遊艇、中華化、晶宏、訊連、陽程、淘帝-KY等，也各自預計買回1,000張以上。

進一步分析這些企業買回庫藏股目的，集盛、景岳、訊連、熒茂、中華化等，主要是為「維護公司信用及股東權益」。

至於陽程、晶宏、東哥遊艇、萬泰科、建通、淘帝-KY、瓦城等，則以「轉讓股份予員工」為考量。

台新投顧副總黃文清表示，企業在買回自家股票之後，個股可能支撐短期的股價走勢；無論是電子或傳產族群，公司若是實施庫藏股，證明長線對於本身的營運有信心，對於股價自然會有激勵效果，也能為後續的反彈預先暖身。

「就長線來看，實施庫藏股的公司，多數對於自家公司股價認為已到不合理程度」，相對來說，實施庫藏股對股價也應有加持效果，投資人可趁機挑選具獲利支撐且營運呈現成長的產業，逢低分批布局。

日盛投顧總經理鍾國忠則指出，現階段國際市場仍受到新冠疫情、美中關係緊張、美國總統大選逼近等變數干擾，使得市場觀望氣氛濃厚，但未來隨著變數逐漸淡化，台股後續能否反彈，將視成交量能變化，以及歐美股市走勢而定。