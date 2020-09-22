先搶先贏？證交所提醒參加競價拍賣應先了解這些事

近期藏壽司、汎德等多檔熱門新上市公司承銷案，因民眾預期上市後可能出現價差，許多人參與有價證券競價拍賣作業。證交所提醒，投資人參與競拍投標前，應熟悉投標作業流程，了解掌握新上市公司的基本面。

證交所表示，投資人開始執行投標作業前，務必參閱競價拍賣系統首頁的常見問題說明以及投資人操作手冊，確保投標作業順利進行以及避免誤填標單資訊造成標單檢核為不合格件，進而影響本身權益。

此外，投資任何商品都有風險，投資人參與競拍作業前務必詳閱競價拍賣公告（http://www.csa.org.tw/）及公開說明書，了解新上市公司的產業及營運風險、財務狀況、競爭優勢及未來展望，並審慎填寫投標價格。

證交所指出，今年截至目前為止已完成28檔競價拍賣案件開標作業，投資人可透過證券商下單軟體／APP，或至證交所官網首頁→重要制度→有價證券競價拍賣作業（https://scas.twse.com.tw/SCAS/Home/SetCulture?culture=zh-TW），連結至證交所有價證券競價拍賣作業平台參與投標作業。