凱基證交易爆量？證交所：未超過最高額度限制

凱基證券台北分公司傳出單日成交量暴增，8月底市占率還超越龍頭元大證券，證交所今天表示，經洽凱基證券說明，台北分公司為前台証證券總公司營業據點，目前主要受理外資客戶下單（占凱基證全部外資單約9成），因此交易金額較大；針對凱基證8月曾有單日成交金額逾150億元，但交割都正常。

證交所指出，凱基證台北分公司今年6至8月成交金額日均值分別為98億、137億及151億元，8月24日成交金額293億元，成交金額前三大客戶皆為外資，但相關交易尚未超過單日買賣最高額度限制。此外，經查凱基證台北分公司交割情形正常。

證交所說，世界主要交易所都提供主機共置服務，證交所為符合國際潮流趨勢，並滿足證券商提升交易網路傳輸效率的需求，因此在106年12月25日開始提供主機共置服務。其中證券期貨四合一網路提供從2M起至100M多種頻寬，主機共置服務提供100M與1G兩種頻寬，由客戶依自身需求租用。

證交所表示，主機共置服務係依證券商公會提出的業務需求，在108年9月起提供1G光纖線路服務，券商不論在四合一網路或主機共置網路，使用頻寬大小取決於自身的業務需要。此外，目前台股交易機制，無論是開收盤的集合競價，或盤中逐筆撮合，成交價格都依當時市場買賣雙方委託價格及數量，依規則由電腦交易系統自動成交，具備公平的撮合制度。