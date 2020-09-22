凱基證交易爆量？證交所：外資正常下單無異常

凱基證券台北分公司傳出交易爆量，有投資人抱怨是該分點傳輸更快吸引當沖大戶，對此證交所今（22）日開記者會說明，凱基台北分點因前身是台証證券總公司據點，主要受理外資下單因此有較一般分點多的量，但以該分點歷史數據看，交易量都在百億元上下，8月沒特別大，交割也正常，呼籲外界勿過度解讀。

證期局日前也說明，凱基證券台北分點承接德意志證券的客戶，主要為外資下單，較一般據點交易活躍。

證交所表示，凱基證券台北分點傳出交易爆量，經洽凱基證券說明，與該分點前身為台証證券總公司據點承接較多外資單有關，其外資下單占凱基證券全部外資單達九成，外資交易通常較活躍，因此交易量相對一般據點來得大。

不過證交所進一步調閱該分點交易資料，顯示6至8月成交額日均值各有98億元、137億元及151億元，而8月24日成交額293億元，成交值前三大客戶均為外資，並查委託買賣金額沒有逾越單日買賣最高額度限制，凱基台北分點交割也都正常，因此沒有特別「放量」或異常交易狀況。

證交所也補充，針對市場質疑凱基台北分點有更快的傳輸速度，實為證交所接軌國際制度，提供主機共置服務且有需要的券商均能申請。此服務2017年12月25日起提供，已經實施相當時間。

證交所表示，證券期貨四合一網路提供從2M到100M多種頻寬，主機共置服務提供100M和1G兩頻寬，客戶可依自身需求租用。另證交所主機共置服務也應券商公會業務需求，去年9月起提供1G光纖線路服務。不論四合一網路或主機共置服務都取決於券商業務需要。

證交所說明，目前台股交易機制無論開收盤之集合競價或盤中逐筆撮合，成交價均依市場買賣雙方委託價格及數量而定，電腦交易系統自動成交，為公平撮合制度。