汎德競拍太踴躍 證交所示警風險

汎德永業（2247）競拍引發熱潮，證交所特別公告指出，近期多檔新上市公司承銷都引發轟動，預期上市後可賺取價差，但提醒投資人投標前應熟悉作業流程，並掌握新上市公司基本面，避免投資成果不如預期。

汎德上周開放競拍後，一度導致證交所系統當機，傳出投標太踴躍外，投資人不熟悉流程開過多網頁而致流量過大也是因素，為此證交所呼籲投資人應先掌握競拍流程。

證交所表示，投資人競拍開始執行投標作業前，應先參閱競拍系統首頁的常見問題說明和投資人操作手冊，確保投標作業順利進行，也能避免誤填標單資訊造成標單檢核不合格，影響本身權益。

證交所指出，投資任何商品都有風險，也是參與競拍交易應掌握重點。雖然投資人期待高價差，但股價表現仍連動基本面，因此投資人投標前也該詳閱競拍公告和公開說明書，了解新上市公司的產業狀況及營運風險，乃至財務狀況、競爭優勢及未來展望，審慎填寫投標價格。

證交所統計，今年以來，已完成28檔競拍案件開標，投資人參與積極。預計今天公布汎德投標狀況後，23日進行開標。後還有其他新上市公司趕掛牌，市場看好熱度續航。