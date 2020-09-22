美股四大指數收黑 台股開盤跌8點

美股四大指數集體收黑，使台股今（22）日開盤下跌8.21點，開在12,786.91點，繼昨日失守5日均線後，今日10日均線也失守；盤面上，台積電開低走高，引領市場信心，不過電子權值股的聯發科、大立光等成為壓盤重心。

在多項利空夾擊，隨著歐洲新冠疫情急遽惡化，大型銀行洗錢醜聞引爆金融股跳水，道瓊遭逢大屠殺，一度跌逾900點，所幸尾盤出現逢低搶進科技股，蘋果反攻大漲逾3%，助力道瓊收回部分失地。

終場美股道瓊指數下跌1.84%，收27,147.70點。標普500指數下跌1.16%，收3,281.06點。那斯達克指數下跌0.13%，收10,778.80點。費城半導體指數下跌0.31%，收2,154.28點。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，近來市場有兩大看點，其一是綠能發展。根據華爾街8月底的報導，中國過去數年靠國家補貼大力發展太陽能，但今年補貼力道大減，只剩去年的一半，而離岸風電補貼則到今年底為止，但中國大陸對綠能的需求預計仍將持續攀升。大陸綠能產業少了官方扶持，台廠競爭力大增，近幾個月太陽能原料多晶矽、乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）都紅到缺貨，後市頗值得期待。

另一亮點是蘋果供應鏈。近期蘋果新品發表會主要是原有產品的升級，主要看點仍是在稍晚面市的iPhone 12系列，由於華為出貨減緩，iPhone可能接收其在高階手機的市占率，今年以來部分蘋概股尚未有表現，未來應具補漲空間。