台指期開盤跌32點 台積電期貨開漲1元

台指期今(22)日開盤12,627點，下跌32點；台積電期貨近月合約開盤438元，上漲1元。

美股昨日盤中出現大震盪，道瓊指數跌幅1.84%為四大指數中最重者，台積電ADR終場上漲 0.44%。

統一期貨說，外資昨日現貨賣超64億，期貨部分減少9,705口，淨多單1.3萬口，十大交易人與特定法人合計賣出1.4萬口。週選支撐與壓力區落在12,500至12,900之間，P/C Ratio降至1.02，整體籌碼中性看待。

近期台股指數多次叩關萬三不成，惟萬三點關卡以上賣壓沉重，且短線量能持續萎縮、買盤縮手，且美國總統大選將近，選情激烈恐將引發中美關係緊張，預期指數上漲空間有限。

統一期貨說，但從選擇權未平倉看來，賣權於12,750的逼近1.4萬口水準，相較於12,500是初步支撐。整體盤面呈現上有壓下有撐的盤整格局，建議投資人高出低進、區間操作。