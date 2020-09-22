牛市行情未走完 法人：A股反彈仍可期

今年以來中國股市表現相對強勢，在全球市場中一枝獨秀，富邦中証500(證券代號：00783)ETF經理人楊貽甯表示，深市的表現明顯優於滬市，在逢金九銀十消費旺季及10月將召開五中全會下，看好具新經濟題材加持的深証市場，未來有優於滬市的表現機會，第四季A股仍有漲勢可期，富邦深100 (證券代號：00639)、富邦中証500(證券代號：00783)將是投資首選。

今年以來截至上周五(9/11)為止，上証綜合指數、深圳綜合指數、創業板指數及中証小盤500指數分別上漲6.9%、25.6%、41.1%及19.8%，大幅優於國際股市。

時序來到第四季，楊貽甯觀察過往歷史經驗，A股與美股存在顯著的避險效應，意即當美股因利空事件重跌時，短期內A股雖亦受到一定程度影響，在歷經前波的漲勢過後，市場出現獲利了結賣壓屬合理，觀察目前上証綜指或深圳綜指之14天期RSI強弱指標已回落至40附近，接近30超賣區的下限，意味短期大盤調整或接近尾聲，指數再向下修正空間有限。

惟中長期而言，在政策題材釋出下，第四季A股仍有漲勢可期，預期第二波漲勢將回歸基本面，業績看好的公司將在盤整中脫穎而出，其中中証小盤500指數中，半數以上公司屬於中國戰略新興產業，新一代信息技術、生物、高端裝備製造佔比逾5成，加上中証小盤500指數本益比仍落於合理區間，預期今年在改革紅利釋放，及全球資金寬鬆環境不變，獲利成長將有利股市向上，看好中小型股後市表現。

此外，第四季逢金九銀十消費旺季，加上10月將召開五中全會，預估將公布十四五規劃細節，帶來的改革創新預期，可望對沖市場對新冠肺炎疫情及中美緊張情勢的擔憂。統計過去三屆十一五、十二五與十三五規劃時期，中國五中全會舉行當月及會後，滬深兩市皆有穩定的正報酬表現，其中深市漲幅又高於滬市，以會議舉行當月為例，上証綜指與深圳綜指分別上漲5.8%及7.7%；會後至當年底，漲幅進一步擴大至7.4%及14.6%；會後半年，無論是滬市或深市漲幅皆逾1成。

產業方面，楊貽甯持續看好估值相對合理，且具業績增長的產業及個股，可望相對受市場投資者的青睞。隨著宏觀經濟改善，及新經濟政策落地，都將為其提供良好的投資環境，未來深市及中小型A股將有更穩固的成長空間，後市可期。