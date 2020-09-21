外資十天買百萬張！台灣50反1規模突破千億元

新台幣驚見「28」字頭，但美股震盪不止，外資狂買反向ETF避險，包括國內最大的元大台灣50反1（00632R）今天又獲外資大買22萬張，直逼歷史的23萬張；元大投信最新結算元大台灣50反1的規模也首度衝破千億元，達1,003億元，續創新高。

這也是元大台灣50之後，台股再有ETF達陣千億規模。目前元大台灣50反1已經是全球第一大的反向ETF。而光是元大台灣50和元大台灣50反1兩檔ETF，就對台股有2,000多億元的影響力。

新台幣9月來走強，卻碰到美國大選倒數，外資匯入但不敢買股，狂掃避險型的反向ETF，不僅今天連續十個交易日大買元大台灣50反1，單日擴大買22萬張，十天買100.6萬張；8月來更買逾130萬張，外資庫存已達427萬張，持股比衝上36.1%。

外資今天買超元大台灣50反1 22萬張，較18日的3.2萬張擴大近七倍，直追9月9日歷史紀錄大買23萬張。與此同時，外資也持續買入國泰臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1，持股68%、82%，合計持有三檔反向ETF高達456億元。

法人認為，外資此波匯入與台幣強勢、股市卻動盪關係最大，部分資金則可能從事套利或策略交易，在反向ETF之外，外資對元大台灣50著墨也不少，應有多種外資同步作多策略。但最主要應還是避險為主，國際資金近期明顯減少加碼台股。

由於熱錢狂買，元大台灣50反1持有台指期空單也增加到37,900口，而整體台灣50反1發行在外流通數亦成長到1,203萬張，包括今日多創造19.7萬張籌碼；是台股發行最多張數的ETF。