券商8月賺進70億元 累積前八月賺逾337億元

台股8月量能高檔，證交所統計，全體券商8月獲利70.8億元，雖較7月高峰下滑，但較去年同期大增達82%，累積前八月券商已獲利337.3億元，年增20.9%。

證交所表示，8月台股總成交值4.85兆元，較7月破紀錄的5.3兆元下滑8.7%，券商經紀獲利因此減少到47億元，上個月出售證券收益和評價利益也減少，自營獲利月減五成至22億元。承銷業務則小降至3億元，總獲利共減少34%為70.8億元。

主要券商保持獲利高峰，包括元大和凱基證券大賺14億及13億元，富邦、群益金鼎證都賺逾5億元，永豐金、元富、統一、日盛、兆豐、國泰、致和、台新等也賺逾1億元。

累積前八月，全體券商受惠累積成交值較去年同期大增60%，經紀獲利近乎倍增達300億元，但大盤漲幅較去年小，自營獲利年減36%，約92億元，承銷則持穩20億元，合計337億元，年增20.9%。若扣除華南永昌證的權證操作虧損，總獲利更達378億元，增幅38%。