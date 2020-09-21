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傳汎德永業競拍創新高 估凍資逾234億元
BMW代理商汎德永業（2247）IPO競拍引發熱潮，傳出證交所到今天早上累積的標單已創下歷史新高，超越過去和潤27萬張合格標單的紀錄。對此證交所保密到家，僅表示剛結標還要留意標單合格狀況，22日下午將公告合格數字，23日開標。
過去和潤承銷價與興櫃價出現高價差，使競拍投標湧現搶拍潮，累積高達27萬9,289張合格標單，凍資約150-200億元，之後和潤抽籤也凍資逾520億元，均奠定台股新股IPO罕見紀錄。
此次汎德也因為高價差，興櫃價一度飆破400元，競拍底價僅168.22元，承銷價則訂180元，都和興櫃有不少價差，使得上周一開放競拍也投標踴躍，證交所系統甚至一度卡住。到今天下午14時投標截止，傳出汎德所累積的標單已超越和潤，再創新高。
對此證交所指出，結標後將審查標單合格狀況，今天銀行將先扣繳保證金，若保證金不足，便不符合條件，而實際有多少合格標單明天才知道，下午正式對外宣布。
法人表示，以和潤的紀錄來看，若汎德也累積27多萬筆標單，競拍先扣繳五成保證金，推算汎德至少已凍資234億元，而若合格標單也有27萬筆，總額更高達469億元，均為台股IPO新高。
汎德預計23日開標，每人最高得標張數合計將不超過837張。25日起開放公開申購，張數1,614張，10月5日公開抽籤。
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