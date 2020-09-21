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台股收跌80.5點失守5日線 三大法人賣超130.35億
台股今(21)日開低震盪收低，台積電持續收黑，股王大立光（3008）小紅撐盤，盤中雖一度站上12,900點之上，可惜無力續攻，終場以12,795.12點作收，下跌80.5點，成交量1,706.05億元；三大法人賣超130.35億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超64.8億元，投信賣超6.12億元，自營商賣超（合計）59.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.25億元，自營商（避險）賣超41.16億元。
台股今日以12,874.61點開低，早盤一度拉升至12,952.31點，台積電開低後盤中翻紅，可惜終場仍是收黑，收在440元，跌幅0.9%，鴻海也收跌0.25%，大立光守住紅盤，聯發科收紅，指數終場收在12,795.12點，跌幅0.63%。
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