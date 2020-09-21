台股震盪收低 下跌80點收12,795

台股今（21）日震盪收低，指數早盤一度翻紅，站上12,900關卡，不過盤中在台指期跌逾百點壓力下，加權指數也出現調節壓力，收在最低點，終場下跌80.50點，收在12,795.12點，成交量達1,706.05億元，失守5日均線。

盤面上，聯發科（2454）、大立光、玉晶光呈現上漲，而台積電震盪收黑、鴻海也壓在盤下；類股以塑化、營建、百貨等傳產股較有表現。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，主流類股主要為表現較強的IC代工相關族群，搭配其他相對冷門類股因各自題材輪動。在國際情勢方面，隨著美國大選逐漸靠近，更多潛在的貿易禁令、地緣政治風險及疫苗研發進度等，都是影響明年消費動能的重要變數。