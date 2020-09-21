台股翻黑 特斯拉概念股逆勢上揚

台股今（21）日表現震盪，盤下開出後一度翻紅，不過在台指期跌逾百點下，連帶指數再度翻黑，然而盤面上特斯拉相關概念股成為市場焦點，主要受惠於特斯拉將在22日舉行電池日發表會，尤以電池相關的康普（4739）、美琪瑪（4721）等呈現逆勢上漲表現。

特斯拉即將召開股東會，也會同日舉辦電池日活動，而特斯拉執行長馬斯克率先預告，將會揭露一系列令人為之興奮的新亮點，市場預期將公布百萬英哩等級的新款電池，或是公布增產計畫，激勵特斯拉股價在過去一周上漲18.7%。

進一步來看，今日特斯拉概念股中巧新、華城漲逾3%，貿聯-KY、順德、聚和等漲幅在2%之上，而江申、康普、同致、美琪瑪、台半、劍麟等股紛紛呈現上漲。

法人認為，儘管先前受到新冠肺炎疫情影響，一度生產中斷，但得益於中國市場的大幅增長，以及北美市場Model Y的新車效應，特斯拉對於2020年全年交付50萬輛的目標沒有改變。

展望2021年，考量中國國產Model Y的推出，以及Cybertruck皮卡將在明年下半年上市，預期特斯拉仍會處在強勁的產品周期，搭配北美、上海工廠產能相應提升，預期2021年特斯拉產銷能力將邁向80萬輛，相關概念股後市看旺。