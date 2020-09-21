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明基材基本面具想像空間 挾萬張大量走揚
面板需求強勁，偏光片廠明基材（8215）產能持續滿載，表現穩健；同時新事業部分，醫療產品表現可望回溫，車用電池隔離膜打進日本前兩大車廠，替其基本面增加想像空間。近期買盤加大力道挹注明基材，帶動其股價向上，今（21）日早盤挾著破萬成交量，價量齊揚，盤中最高一度漲至24.45元，收復10日線。
展望第四季，面板今年可望「淡季不淡」，有助偏光片降價壓力趨緩，外界甚至看好偏光片價格有機會微幅漲價。明基材表示，價格部分會持續與客戶協調，現階段產能有限，以全稼動率及持續調整產品組合，滿足客戶需求，雖台幣及日幣的強勢，對營收及獲利會有威脅，希望努力讓公司持續獲利。
今年雖有新冠肺炎疫情衝擊市場，明基材表現仍走穩，3月至今，營收一路維持成長態勢，前八個月營收96.92億元，年增2.44%。累計上半年，稅後純益1.09億元，每股純益（EPS）0.34元。
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