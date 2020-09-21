台股預期區間向上整理 三大類股可望輪動

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，科技股修正整理時間已經超過一個月以上，短線觀察到部分科技股有低接買盤進場，科技股動能有轉強的走勢，建議投資人可持續朝整理後有機會反彈的績優成長股布局，選股不選市為投資方式。

周書玄認為，台股是否持續向上，突破區間整理格局，技術上仍要看成交量是否可以放大超過上次3,525億(8/20)日成交量，大盤才有機會更進一步向上挑戰；短線來看，會以科技、傳產與消費類股輪動為主，在科技類股走弱的期間，也可挑選傳產中具發展趨勢者來布局。

操作上，周書玄建議，蘋果16日秋季新產品的發表後，可以持續觀察蘋果的iphone12手機新產品狀況是否帶動相關供應鏈表現，除了長期持續看好5G與科技類股佈局外，建議也可觀察第四季如網路通訊、伺服器、居家運動器材、自行車、醫療器材等產業類股。

展望本周，富蘭克林華美投信認為，台股大盤預期仍區間向上整理為主，並以科技、傳產與消費類股輪動為主，建議投資人不妨從新科技趨勢中尋找商機，從修正後落底的績優股找買點，或者可以利用台股基金單筆逢低進場，或以「動態定投術」方式持續投資。