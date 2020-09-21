台股盤整輪動 低利率政策仍對股市形成正向支撐

針對近期台股盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，正向部分包括：居家辦公需求延續到明年，筆電、PC採購需求有望延續明年一整年；台廠IC代工受惠華為禁令及其他相關傳聞；IC設計中與華為不相干者亦有望持續受惠美中貿易摩擦；以及在基本面需求趨動下的缺貨漲價題材。

在雜音部分，廖哲宏則表示，則包括：手機製造、光學零組件等部分供應鏈需求是否會受華為出貨禁令影響而受壓抑，值得觀察；其次，塑膠相關、美國森林大火又燒出氣候變遷、環境、減塑等議題，以及受疫情影響的旅遊、觀光等前景不確定性的潛在影響。

廖哲宏表示，觀察近期盤面表現，主流類股大致以IC代工相關族群表現較強，其他冷門類股因著各自題材輪；在國際情勢上，則隨著美國大選時間逼近、更多潛在科技禁令、地緣政治風險，以及疫苗進度左右明年國際觀光差旅消費動能等變數。

在題材上，廖哲宏表示，考量部分禁令的潛在影響，台廠相關供應鏈營收表現，將是未來重要觀察指標，可作為觀察明年上半年手機供應鏈動能的參考。另一方面，全球關注的RE100，呼應電力改革政策，也讓與潔淨及再生能源電廠、重電設備等題材再度被關注。

在資金面及籌碼面，根據證交所統計，18日外資小幅賣超8.36億元，累積近一周外資買超逾231.03億元。廖哲宏表示，零利率有利資金行情，台股的優勢之一為殖利率及獲利成長表現，美國聯準會延長低利政策，資金面依舊正面看待。

展望後市，廖哲宏表示，近期台股呈現盤整輪動，不過，受惠低利率政策延續，仍對股市形成正向支撐；儘管市場存有美中貿易以及美國大選等不確定性因素，但從獲利等基本面來看，具新應用利基的相關供應鏈，因具成長趨勢特性，仍是未來趨動台灣科技產業成長的動能主要來源。