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恒指周線連三黑 法人調降明年指數目標點數

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

近期因香港金融股第2季營運表現低預期，恒指季檢未納入美團點評，以及中美關係轉趨緊張，令科技股前景添陰霾。法人說，調整恒指明年6月的目標價從28,000點下調至24,600點。

香港恒生指數上周五（18日）經歷前兩天走跌之後，收在24,455.41點，回升114.56點，漲幅0.47%，周線收跌47.9點。

恒指成分股之中，表現最好為電訊業的中國聯通及金融業的中國人壽，漲幅皆超過4.5%，小米及藥明生物漲幅也超過3%;表現最差的為食品業的蒙牛乳業，跌幅超過3%。

日前香港再推第三輪防疫基金240億港元，經濟學者指出最新一輪的防疫基金規模相對前兩輪防疫基金縮水許多，且只有不到半數款用於支持就業及企業。8月香港失業率維持在6.1%，受衝擊最嚴重的民生消費和旅遊業的失業率繼續上升，凸顯了港府提供更多財政支持的緊迫性。

權證發行商表示，有興趣參與香港股市漲跌的投資人，可留意恒指麥證02購01（03048F)、恒指麥證02售08(03009Q)。

香港 失業率

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