台積電翻紅 推升台股衝上12,900關卡

台積電（2330）今(21)日開低走高，早盤以443.5元開低，下跌0.5元，股價開低後先下滑至442元，之後在買盤進場下迅速往上拉升翻紅，早盤一度衝高至449.5元，上漲5.5元，加上股王大立光、鴻海的漲勢，帶動台股大盤也快速翻紅，一度高達12,952.31點，再衝關12,900點關卡。

台積電上周除息後陷入貼息走勢，上周五外資賣超9,885張，連二賣，投信也是賣超638張，但自營商買超307張，合計三大法人賣超10,216張，台積電ADR上周五收跌2.1%，收在80.23美元。

供應鏈傳出台積電2奈米製程研發重大突破，研發進度超前，業界看好2023年下半年風險性試產良率即可達九成，有助於持續獲得蘋果、輝達等大廠的先進製程大單；台積電今日開低走高，早盤快速翻紅，盤中漲幅逾1%。

鴻海今日開平走高，盤中漲幅0.64%，大立光以3,530元開高走高，盤中漲幅1.28%，蘋概三王齊揚，帶動台股大盤指數翻紅，再站上12,900點大關。