快訊

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股翻紅站上5日均線 挑戰12,900關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今（21）日在平盤附近震盪，開盤下跌1.01點，開在12,874.61點，盤面上，台積電（2330）翻紅，帶動指數盤中同步翻紅，站上5日均線，向上挑戰12,900關卡。報系資料照
台股今（21）日在平盤附近震盪，開盤下跌1.01點，開在12,874.61點，盤面上，台積電（2330）翻紅，帶動指數盤中同步翻紅，站上5日均線，向上挑戰12,900關卡。報系資料照

台股今（21）日在平盤附近震盪，開盤下跌1.01點，開在12,874.61點，盤面上，台積電（2330）翻紅，帶動指數盤中同步翻紅，站上5日均線，向上挑戰12,900關卡。

上周五美股延續弱勢，四大指數收盤全數下跌。由於美國商務部正式公布9月20日起禁用抖音、微信，美中科技戰升溫，拖累蘋果為首的科技股再次走弱。此外，眾議院議長強勢表態，不在刺激法案的金額上對共和黨讓步，亦加大了整體股市的盤中跌幅，所幸收盤跌幅有所收斂。

終場道瓊工業指數下跌244點，或0.87%，收在27657點；標普500指數下跌37.5點，或1.11%，收在3319.47點；Nasdaq指數下跌117點，或1.07%，收在10793.2點；費半指數下跌33.1點，或1.51%，收在2160.97點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股呈現盤整輪動，不過，受惠低利率政策延續，仍對股市形成正向支撐；儘管市場存有美中貿易以及美國大選等不確定性因素，但從獲利等基本面來看，具新應用利基的相關供應鏈，因具成長趨勢特性，仍是未來趨動台灣科技產業成長的動能主要來源。

台股 台積電

延伸閱讀

台積電ADR上周五跌2.1% 較台股溢價縮減為5.1%

18檔台股基金 吸金

台指期 中性偏多看待

鄭文賢專欄／面板SpaceX概念 題材熱

相關新聞

外資：蘋概股旺到明年Q1

繼摩根士丹利日前上修iPhone舊機出貨，摩根大通、瑞士信貸最新蘋概股報告也樂觀提高蘋果新舊機表現。摩根大通看好，下半年...

台股盤整輪動 低利率政策仍對股市形成正向支撐

針對近期台股盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，正向部分包括：居家辦公需求延續到明年，筆電、PC採購需求有望延續明年...

台股翻紅站上5日均線 挑戰12,900關卡

台股今（21）日在平盤附近震盪，開盤下跌1.01點，開在12,874.61點，盤面上，台積電（2330）翻紅，帶動指數盤...

台股預期區間向上整理 三大類股可望輪動

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，科技股修正整理時間已經超過一個月以上，短線觀察到部分科技股有低接買盤進場，科技股...

當沖強勢股 躍短線強棒

近來台股高檔震盪，帶動當沖風氣盛行。根據交易所資料顯示，集中市場當沖比恆常持穩在30%以上，甚至逼近四成。由於高當沖比、...

投信作帳轉向 擁抱中小電子

時序接近9月底，受美國科技股修正影響，加上電子權值股熄火，成交量能萎縮，加權指數愈來愈有漲不動的趨勢，反倒是櫃買指數表現...

傳產族群輪動 穩盤要角

台股自3月低點反彈以來，電子類股已領先上漲一波，隨疫情逐漸穩定，且經濟復甦，先前漲勢較為落後的傳產族群，如航運、鋼鐵、塑...

國家隊調節 賣出大型股

近來指數雖高檔震盪，不過一直以來不斷力挺台股的國家隊，近兩周陸續開始出現逢高調節的動作，如八大公股券商上周轉買為賣、大賣...

雙高族群 盤面亮點

台股周線連二紅，指數本周將上演12,900點攻防戰。法人昨（20）日表示，第3季底、第4季台股仍將延續成長優於價值的投資...

恒指周線連三黑 法人調降明年指數目標點數

近期因香港金融股第2季營運表現低預期，恒指季檢未納入美團點評，以及中美關係轉趨緊張，令科技股前景添陰霾。法人說，調整恒指...

金圓統一取得營業許可 統一證券開盤上漲

統一證券（2855）今（21）日開盤上漲0.15元，開盤價為16.35元。

國際股市震盪 投顧：台股待補量再啟攻勢

美國科技股續挫，華爾街股市3大指數收黑，歐洲股市下跌，台股18日小漲2.88點，收在12875.62點，投顧認為，國際股...

熱門新聞

掛牌兩個月狂吸16萬股民 00878人氣首超越0050

國家隊調節 賣出大型股

外資：蘋概股旺到明年Q1

投信作帳轉向 擁抱中小電子

當沖強勢股 躍短線強棒

公費疫苗大量出貨 國光生業績將爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。