台股翻紅站上5日均線 挑戰12,900關卡

台股今（21）日在平盤附近震盪，開盤下跌1.01點，開在12,874.61點，盤面上，台積電（2330）翻紅，帶動指數盤中同步翻紅，站上5日均線，向上挑戰12,900關卡。

上周五美股延續弱勢，四大指數收盤全數下跌。由於美國商務部正式公布9月20日起禁用抖音、微信，美中科技戰升溫，拖累蘋果為首的科技股再次走弱。此外，眾議院議長強勢表態，不在刺激法案的金額上對共和黨讓步，亦加大了整體股市的盤中跌幅，所幸收盤跌幅有所收斂。

終場道瓊工業指數下跌244點，或0.87%，收在27657點；標普500指數下跌37.5點，或1.11%，收在3319.47點；Nasdaq指數下跌117點，或1.07%，收在10793.2點；費半指數下跌33.1點，或1.51%，收在2160.97點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股呈現盤整輪動，不過，受惠低利率政策延續，仍對股市形成正向支撐；儘管市場存有美中貿易以及美國大選等不確定性因素，但從獲利等基本面來看，具新應用利基的相關供應鏈，因具成長趨勢特性，仍是未來趨動台灣科技產業成長的動能主要來源。