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金圓統一取得營業許可 統一證券開盤上漲

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

統一證券（2855）今（21）日開盤上漲0.15元，開盤價為16.35元。

統一證券參股大陸合資證券公司-金圓統一證券已於9月17日正式取得中國證監會核發的《經營證券期貨業務許可證》，可開展的業務包括證券經紀、證券自營及證券承銷與保薦。

金圓統一證券是首家兩岸合資的證券公司，由廈門金圓投資集團及統一綜合證券聯合發起設立，註冊資本金人民幣12億元。

統一證券董事長林寬成表示，自今(2020)年2月17日取得核准設立以來，合資雙方積極投入各項基礎籌建工作，歷經近七個月頻繁的視訊、電話及通訊軟體溝通往返及會議討論，克服疫情帶來的限制與不便。

在人才召募上，廣納篩選出各方學經歷、專業度超高標的優質菁英，打造一流的經營團隊。在資訊系統方面，採用架構完整、品質精良、運行穩定的核心設備。整個籌設期間透過不斷的討論修正、制度搭建及操作演練，才得以順利通過實地場檢考驗，獲取到這張得來不易的開業許可，金圓統一將會儘快啟動各項開業準備，期待能儘快揭牌營運服務客戶。

金圓統一證券有限公司的設立，是兩岸金融合作史上具有里程碑意義的重大事件。未來，金圓統一證券將秉持「務實求新，誠信篤行」的理念，紮根東南沿海、服務台資企業、打造精品投行，積極發揮兩岸股東資源優勢，在服務廈門市、福建省區域內企業的同時，也為在大陸地區深耕發展的台資企業提供深度綜合金融服務，成為兩岸證券合作的領航者。

廈門 台資 疫情

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