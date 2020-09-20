台股12,900點攻防戰 布局成長性與能見度雙高族群
台股周線連二紅，指數本周將上演12,900點攻防戰；法人20日表示，第3季底、第4季台股仍將延續成長優於價值的投資主軸，投資人可首選中長線獲利成長性高與產業能見度高的「雙高族群」，因應短期波動。
台股雖持續受美股影響處於整理階段，但指數越墊越高上周五（18日）終場上漲2點，收12,875點，成交量2,008億元，周線收紅。
富蘭克林華美投信認為，雖然短線大盤仍處整理格局，但因科技股整理超過一個月以上，近期投資動能轉強，有逢低進場的買盤持續回補，帶動大盤指數高檔不墜。
富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，科技股修正整理時間已經超過一個月以上，短線觀察到部分科技股有低接買盤進場，科技股動能有轉強的走勢，建議投資人可持續朝整理後有機會反彈的績優成長股布局，選股不選市為投資方式。
周書玄認為，台股是否持續向上，突破區間整理格局，技術上仍要看成交量是否可以放大超過上次3,525億元（8/20）的日成交量，大盤才有機會更進一步向上挑戰。
短線來看盤面表現，預期會以科技、傳產與消費類股輪動為主，在科技類股走弱的期間，也可挑選傳產中具發展趨勢者來布局。
展望本周，富蘭克林華美投信認為，台股大盤預期仍區間向上整理為主，並以科技、傳產與消費類股輪動為主，建議投資人不妨從新科技趨勢中尋找商機，從修正後落底的績優股找買點。
台新投顧副總黃文清則指出，由於短線指數仍會受到新冠疫情、美中關係緊張等不確定性的雜音干擾，選股仍是因應波動的關鍵。現階段應以「成長優於價值」為首要考量，聚焦在中長線獲利成長性高與產業能見度高的雙高族群。
由於這些雙高族群的個股，普偏具備長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，相對較有表現機會。
例如和泰車、聯詠、富邦媒、華擎、申豐、健策、大學光、致茂、威剛、松翰、中天等，前八月營收年增超過一成，且近期股價強勢、法人預估今年每股稅後純益（EPS）在3元以上。
至於操作策略上，法人強調，台股近關情怯，上檔將面臨13,000點的大壓力，盤勢方面，台股大致將維持區間震盪；操作上，主動選股仍是較佳長線應對市場變動的策略。
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