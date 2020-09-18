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台股收漲2.88點 三大法人賣超14.18億
台股今(18)日開低走高，蘋概三王齊走弱，台積電（2330）連續兩天貼息，盤面上由台塑四寶撐盤，生技股也有表現，由於證交所與富時國際合編的台灣50及台灣中型100等指數成分股調整將在盤後生效，最後一盤出現下殺，終場以12,875.62點作收，上漲2.88點，成交量2,008.15億元；三大法人賣超14.18億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超8.36億元，投信賣超9.74億元，自營商買超（合計）3.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.02億元，自營商（避險）買超5.94億元。
台股今日以12,858.6點開低，早盤一度下滑至12,841.09點，其後震盪走高，一度拉升至12,927.81點，但台積電仍陷入貼息，股價開低震盪，一度翻紅可惜終場仍收黑，以444元作收，下跌4.5元，大立光、鴻海都收黑，台塑四寶成為撐盤指標，帶動風電股表現，生技股詭有表現，指數震盪收小紅，收在12,875.62點，周線連二紅，本周指數上漲199.67點，漲幅1.58%。
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