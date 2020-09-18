台股收漲2.88點 三大法人賣超14.18億

台股再度挑戰13,000點大關，雖然最終未能守住，但從技術線型來看也能守住下緣缺口，可見盤勢走多態勢仍強。但在龍頭股填息未果並弱勢下，短線追高仍需小心，預期在過歷史高點前、大盤仍維持高檔震盪格局，盤面類股及個股輪動快速。建議選股不選市。

2020-09-19 01:29