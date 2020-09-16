力麗打入iWatch供應鏈 股價直攻漲停

蘋果新品發表會登場，傳產股的蘋果概念股大閃蘋果光。其中，力麗（1444）因打入iWatch供應鏈，股價受激勵，盤中股價急拉，直攻漲停價位，股價重新站回票面，另外，正隆（1904）長期供應蘋果新機包材，今日股價也硬挺，盤中來到31.2元，漲幅達4%。

力麗近年與蘋果合作關係深化，其使用高牢度環保原液染色纖維（Ecoya®），出貨量與合作品項逐漸增加，此次的iWatch為繼智慧音箱後，第二款打入蘋果供應鏈量產的商品。

力麗表示，過去Apple Watch錶帶為尼龍線，但有不能使用環保回收的缺點，新一代的Apple Watch智慧錶首度採用聚酯錶帶，具備環保材質的優點，且色牢度更佳。公司自今年3月開始出貨，由於錶帶顏色選擇多，預估後續出貨量可隨換季、潮流所帶動。

由於先前福懋也證實打進蘋果新一代智慧音箱 HomPod 2、頭戴耳機 AirPods Studio 等新品供應鏈，市場傳出，力麗未來恐遭分食訂單。對此，力麗表示，雙方供應的原料不同，力麗以環保聚酯紗線為主，沒有被搶單的疑慮。

法人表示，蘋果有多家綠能供應商，力麗是其中一家，蘋果在hompod用紗的單價大概是一般紗的四倍，充電線的售價高很多，現在力麗加工絲出給電子材料占比仍低，但成長性看好，據悉，以後蘋果筆電裡面也會有力麗的產品，隨著雙方合作項目持續增加，也奠定力麗在「電子材料事業」的發展。