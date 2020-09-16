特斯拉效應發威 聯嘉再攻漲停

專攻車用市場的LED廠聯嘉（6288）今年以來，隨著特斯拉的股價及出貨持續攀升，聯嘉也受到市場關注，目前聯嘉除了供貨特斯拉Model 3與Model Y的LED尾燈模組，市場預期，該公司明年有機會增加供貨特斯拉其他車款，今（16）日盤中該股再度攻上漲停板。

在今年營運回升，且在特斯拉帶動下，明年營運可望更看好之下，聯嘉股價在短線拉回月線整理之後，今日股價再度轉強，盤中股價再度攻上漲停價33.25元，盤中並有逾4,300張漲停價委買單高掛。

聯嘉近幾個月以來的營運受到特斯拉帶動成長的情況明顯，該公司8月營收已是寫下近10個月的新高，完全擺脫上半年LED市況相對低迷的情況，而在全球車市也呈現逐步回溫之下，市場法人多數看好該公司未來在特斯拉效應的帶動，單月營收仍有持續攀升的空間。

公司雖未對單一訂單說明，不過，近期市場研單機構預期，特斯拉規劃Model S與Model X改款，由於車款在設計上，尾燈相似度較高，因此，預期聯嘉明年有機會再拿下這兩款改版車款新訂單，將成為明年聯嘉新的營運成長動能。