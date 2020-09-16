外資看好頎邦股價具吸引力 調高目標價至73元

8月以來的台股，可說是低價股的天下，其中又以面板與貨櫃航運股的走勢最為驚人，在籌碼安定、法人追捧的情況下，相關個股頻頻爆量大漲，至今都有超過6成以上的漲幅。技術面、籌碼面皆優，但基本面跟上了嗎？

2020-09-16 12:46