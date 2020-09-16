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外資看好頎邦股價具吸引力 調高目標價至73元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

華為禁令生效，但受惠非華為客戶需求強勁，美系外資預估頎邦（6147）第3季營收可望創新高，毛利率則在產能利用率提升及產品組合更好之下持續成長，認為頎邦股價具吸引力，決定調高評等至買進，目標價調高至73元；頎邦今（16）日開高走高，盤中漲幅逾3%。

美系外資預估，頎邦第3季營收56.44億元，季增13%，年增4%，主受惠於主要客戶新智慧手機上市，中國OEM廠商對TDDI需求較預期高，預估第3季毛利率28.9%，季增3.5個百分點。

美系外資表示，頎邦今年的股價表現受華為禁令風暴的影響，負面消息對股價的衝擊已經反映，以目前本益比低於明年每股盈餘預估值的10倍來看，股價具吸引力，決定將評等由中立調高至買進，目標價由60元調高至73元。

頎邦今日以60元開出，上漲1元，一度拉升至61.5元，盤中漲幅3.38%。

頎邦 華為

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