外資看好頎邦股價具吸引力 調高目標價至73元
華為禁令生效，但受惠非華為客戶需求強勁，美系外資預估頎邦（6147）第3季營收可望創新高，毛利率則在產能利用率提升及產品組合更好之下持續成長，認為頎邦股價具吸引力，決定調高評等至買進，目標價調高至73元；頎邦今（16）日開高走高，盤中漲幅逾3%。
美系外資預估，頎邦第3季營收56.44億元，季增13%，年增4%，主受惠於主要客戶新智慧手機上市，中國OEM廠商對TDDI需求較預期高，預估第3季毛利率28.9%，季增3.5個百分點。
美系外資表示，頎邦今年的股價表現受華為禁令風暴的影響，負面消息對股價的衝擊已經反映，以目前本益比低於明年每股盈餘預估值的10倍來看，股價具吸引力，決定將評等由中立調高至買進，目標價由60元調高至73元。
頎邦今日以60元開出，上漲1元，一度拉升至61.5元，盤中漲幅3.38%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言